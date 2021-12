Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Montagvormittag:

Kirschbergstraße

Eutritzscher Straße

Berggartenstraße

Yorckstraße

Dieskaustraße

Schönauer Straße

Gärtnerstraße

Weißenfelser Straße

Wolfgang-Heinze-Straße

Kohlenstraße

Meusdorfer Straße

Brandstraße

Lazarusstraße

Volbedingstraße

Adenauerallee

Stöhrerstraße

Dreilindenstraße

Jacobstraße

Rietschelstraße

Leipziger Straße

Hier stehen die Blitzer am Montagnachmittag:

Saalfelder Straße

Spinnereistraße

Breisgaustraße

Zschochersche Allee

Clemens-Thieme-Straße

Liebertwolkwitzer Straße

Holzhäuser Straße

Sommerfelder Straße

Olbrichstraße

Hans-Oster-Straße

Max-Liebermann-Straße

Blücherstraße

Ludwig-Hupfeld-Straße

Wielandstraße

Rückmarsdorfer Straße

Uhlandstraße

Großpösnaer Straße

Kirchstraße

Bornaer Straße

Muldentalstraße

Mehr zum Thema: Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ