Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Montagvormittag:

Spinnereistraße

Siemeringstraße

Saalfelder Straße

Groitzscher Straße

Antonienstraße

Brünnerstraße

Diezmannstraße

Jenaer Straße

Kirschbergstraße

Georg-Schumann-Straße

Goyastraße

Gohliser Straße

Göteborger Straße

Seehausener Straße

Walter-Albrecht-Weg

Rosenowstraße

Braunstraße

Zeumerstraße

Rostocker Straße

Volksgartenstraße

Hier stehen die Blitzer am Montagnachmittag:

Anton-Zickmantel-Straße

Knautnaundorfer Straße

Dieskaustraße

Schönbergstraße

Bahnstraße

Neue Hallesche Straße

Rittergutsstraße

Travniker Straße

Wittenberger Straße

Berggartenstraße

Blochmannstraße

Viertelsweg

Miltitzer Straße

Sandberg

Am Osthang

An den Linden

Ratzelstraße

Schönauer Ring

Gerhard-Ellrodt-Straße

Rippachtalstraße

Mehr zum Thema: Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ