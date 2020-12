Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Dienstag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Am Vormittag wird an diesen Orten geblitzt:

Am Sommerfeld

Engelsdorfer Straße

Hans-Weigel-Straße

Opalstraße

Braunstraße

Zeumerstraße

Rostocker Straße

Schwantesstraße

Alte Dorfstraße

Eschenweg

Lützner Straße

Gundorfer Straße

Straße Josephstraße

Schleußiger Weg

Weg Oeserstraße

Schnorrstraße

Walter-Markov-Ring

Althener Straße

Dorfstraße

Kärrnerstraße

Hier stehen die Blitzer am Nachmittag:

Stöhrerstraße

Bästleinstraße

Schmidt-Rühl-Straße

Schönefelder Allee

Jörgen-Schmidtchen-Weg

Lindenthaler Hauptstraße

Südtangente

Wiederitzscher Landstraße

Dr.-Hermann-Duncker-Straße

Paul-Michael-Straße

Gießerstraße

Karl-Heine-Straße

Im Blumengrund

Althener Anger

Riesaer Straße

Diamantstraße

Muldentalstraße

Kirchstraße

Russenstraße

Prager Straße

Von LVZ