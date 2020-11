Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Dienstag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Am Dienstagvormittag wird an diesen Orten geblitzt:

Messe-Allee

Georg-Herwegh-Straße

Olbrichtstraße

Landsberger Straße

Löbauer Straße

Zeumerstraße

Rostocker Straße

Schönefelder Allee

Josephstraße

Brandvorwerkstraße

Oeserstraße

Schnorrstraße

Hans-Beimler-Straße

Eisenacher Straße

Möckernsche Straße

Straße Mühlenstraße

Stentzlerstraße

Georg-Schumann-Straße

Tresckowstraße

Yorkstraße

Am Dienstagnachmittag wird an diesen Orten geblitzt:

Alte Dorfstraße

Saalfelder Straße

Spittastraße

Uhlandstraße

Göteborger Straße

Seehausener Allee

BMW-Allee

Am Schenkberg

Georg-Schwarz-Straße

Leipziger Straße

Gundorfer Straße

Straße Pestalozzistraße

Ratzelstraße

Saarländer Straße ,

, Wiprechtstraße

Dr.-Hermann-Duncker-Straße

Nikolai-Rumjanzew-Straße

Schönauer Ring

Gärtnerstraße

Lausener Straße

Von LVZ