Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Donnerstag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Donnerstagvormittag in Leipzig

Gartenwinkel

Lindenthaler Hauptstraße

Delitzscher Landstraße

Franz-Mehring-Straße

Alte Theklaer Straße

Göbschelwitzer Straße

Georg-Herwegh-Straße

Fritz-Reuter-Straße

Schomburgkstraße

Eschenweg

Ernst-Keil-Straße

Miltitzer Straße

Braunstraße

Lidicestraße

Rostocker Straße

Sosaer Straße

Georg-Maurer-Straße

Braustraße

Altenburger Straße

B2

Hier wird am Donnerstagnachmittag in Leipzig geblitzt

Hannoversche Straße

Viertelsweg

Salzhandelsstraße

Zur Lindenhöhe

Stötteritzer Landstraße

Störmthaler Straße

Augustinerstraße

Althener Straße

Straße Wittenberger Straße

Delitzscher Straße

Max-Liebermann-Straße

Thaerstraße

Hans-Marchwitza-Straße

Willi-Bredel-Straße

Leinestraße

Johann-Adolf-Straße

Merseburger Straße

Kastanienweg

Gundorfer Straße

Pestalozzistraße

Von LVZ