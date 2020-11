Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Donnerstag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Donnerstagvormittag in Leipzig

Hans-Marchwitza-Straße

Willi-Bredel-Straße

Franzosenallee

Russenstraße

Dorfstraße

Kleinpösnaer Straße

Straße Stötteritzer Landstraße

Landstraße Karl-Friedrich-Straße

Blochmannstraße

Sasstraße

Thaerstraße

Georg-Schumann-Straße

Engelsdorfer Straße

Opalstraße

Paunsdorfer Allee

Allee Am Sommerfeld

Grüne Gasse

Am Güterring

Dresdner Straße

Eilenburger Straße

Lazarusstraße

Volbedingstraße

Theklaer Straße

Stöhrerstraße

Dachsstraße

Prof.-Andreas-Schubert-Straße

Im Blumengrund

Baalsdorfer Straße

Göbschelwitzer Straße

Seehausener Allee

Am Schenkberg

Stentzlerstraße

Connewitzer Straße

Triftweg

Bernhard-Göring-Straße

Telemannstraße

Menckestraße

Zöllnerweg

Nordstraße

Roscherstraße

