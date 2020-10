Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Donnerstag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Donnerstagvormittag in Leipzig

Lilienstraße

Dornbergerstraße

Eisenbahnstraße

Lazarusstraße

Theresienstraße

Menckestraße

Geibelstraße

Balzacstraße

Im Blumengrund

Döllingstraße

Karl-Friedrich-Straße

Händelstraße

Seumestraße

Altranstädter Straße

Dieskaustraße

Schönbergstraße

Augustinerstraße

Kirchstraße

Nieritzstraße

Franzosenallee

Hier wird am Donnerstagnachmittag in Leipzig geblitzt

Schönefelder Allee

Adenauerallee

Kohlweg

Ossietzkystraße

Zwickauer Straße

Bernhard-Göring-Straße

Roßplatz

Friedrich-Ebert-Straße

Dresdner Straße

Gerichtsweg

Schulze-Delitzsch-Straße

Ludwig-Erhard-Straße

Stentzlerstraße

Delitzscher Straße

Bahnhofstraße

Lindenstraße

Ratzelstraße

Schönauer Ring

Gerhard-Ellrodt-Straße

Rippachtalstraße

Von LVZ