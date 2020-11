Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Donnerstag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Am Donnerstagvormittag wird an diesen Orten geblitzt:

Eilenburger Straße

Josephinenstraße

Reichpietschstraße

Dornbergerstraße

Rippachtalstraße

Knautnaundorfer Straße

Straße Neubauernstraße

Dieskaustraße

Augustinerstraße

Nieritzstraße

Liebertwolkwitzer Straße

Stötteritzer Landstraße

Landstraße Liebigstraße

An der Tabaksmühle

Mühlstraße,

Karl-Siegismund-Straße

Weimarer Straße

Lindenpark

Geschwister-Scholl-Straße

Jenaer Straße

Am Donnerstagnachmittag wird an diesen Orten geblitzt:

Paunsdorfer Allee

Arnoldplatz

Hans-Weigel-Straße

Zum Alten Seebad

Rackwitzer Straße

Wichernstraße

Salomonstraße

Ludwig-Erhard-Straße

Bornaer Straße

Goethesteig

Leinestraße

Friederikenstraße

Stötteritzer Straße

Straße Thiemstraße

Schönbachstraße

Oberdorfstraße

Louise-Otto-Peters-Allee

Gartenwinkel

Gustav-Esche-Straße

Neue Hallesche Straße

Von LVZ