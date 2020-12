Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Freitag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Am Freitagvormittag wird an diesen Orten geblitzt:

Franz-Mehring-Straße

Hans-Beimler-Straße

Olbrichtstraße

Bahnhofstraße

Wiederitzscher Landstraße

Eutritzscher Straße

Straße Am Pfingstanger

Louise-Otto-Peters-Allee

Holzhäuser Straße

Josephinenstraße

Gerichtsweg

Stötteritzer Straße

Käthe-Kollwitz-Straße

Marschnerstraße

Liviastraße

Eitingonstraße

B 2

Braustraße

Bornaische Straße

Straße Leinestraße

Am Freitagnachmittag stehen die Blitzer hier:

Dortmunder Straße

Hannoversche Straße

Rostocker Straße

Lidicestraße

Burghausener Straße

Lindenpark

Geschwister-Scholl-Straße

Jenaer Straße

Messe-Allee

Delitzscher Straße

Thaerstraße

Stralsunder Straße

Rückmarsdorfer Straße

Straße Hans-Driesch-Straße

Cottaweg

Pestalozzistraße

Kommandand-Prendel-Allee

Ludolf-Colditz-Straße

Breslauer Straße

Kolmstraße

Von LVZ