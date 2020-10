Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Mittwoch wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Mittwochvormittag in Leipzig

Göteborger Straße

Gypsbergstraße

Walter-Albrecht-Weg

Rosenowstraße

Wiederitzscher Landstraße

Blücherstraße

Rittergutsstraße

Gustav-Esche-Straße

Goldene Hufe

Kirchweg

Riesaer Straße

Diamantstraße

Rietschelstraße

Paul-Michael-Straße

Nonnenstraße

Karl-Heine-Straße

Zolaweg

Alte Tauchaer Straße

Liebertwolkwitzer Straße

Leinestraße

Hier wird am Mittwochnachmittag in Leipzig geblitzt

Pfaffendorfer Straße

Ranstädter Steinweg

Berliner Straße

Roscherstraße

Antonienstraße

Brünnerstraße

Saturnstraße

Weimarer Straße

Ernst-Keil-Straße

Demmeringstraße

William-Zipperer-Straße

Rückmarsdorfer Straße

Straße Tauchaer Straße

Friedrichshafner Straße

Mockauer Straße

Straße Stralsunder Straße

Rackwitzer Straße

Wichernstraße

Oberdorfstraße

Kommandand-Prendel-Allee

Von LVZ