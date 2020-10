Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Mittwoch wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Mittwochvormittag in Leipzig

Virchowstraße

Max-Liebermann-Straße

Viertelsweg

Linkelstraße

Heinrich-Heine-Straße

Otto-Schmiedt-Straße

Rietschelstraße

Paul-Michael-Straße

Mockauer Straße

Straße Volbedingstraße

Bautzner Straße

Lazarusstraße

Diezmannstraße

Lausener Straße

Straße Arthur-Nagel-Straße

Gerhard-Ellrodt-Straße

Roßplatz

Altenburger Straße

Schleußiger Weg

Weg Kurt-Eisner-Straße

Die Blitzerstandorte am Mittwochnachmittag in Leipzig

Wichernstraße

Rosa-Luxemburg-Straße

Hermann-Liebmann-Straße

Mariannenstraße

Dachsstraße

Hohentichelnstraße

Althener Straße

Arnoldplatz

Lindenstraße

Eisenacher Straße

Möckernscher Weg

Weg Thaerstraße

Elsterstraße

Ferdinand-Rhode-Straße

Gottschedstraße

Ferdinand-Lassalle-Straße

Teichmannstraße

Störmthaler Straße

Straße Bornaer Straße

Roßstraße

Von LVZ