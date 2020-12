Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Sonnabend wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Am Montag wird an diesen Orten geblitzt:

Wiederitzscher Straße

Virchowstraße

Viertelsweg

Quasnitzer Weg

Bästleinstraße

Wodanstraße

Zeumerstraße

BMW-Allee

Lindenauer Markt

Wielandstraße

Rückmarsdorfer Straße

Straße Plautstraße

Paunsdorfer Straße

Straße Arnoldplatz

Arthur-Winkler-Straße

Diamantstraße

Yorckstraße

Gartenwinkel

Blücherstraße

Richterstraße

Nachmittag Ratzelstraße

Spinnereistraße

Breisgaustraße

Jenaer Straße

Wurzner Straße

Straße Cleudnerstraße

Braunstraße

Tauchaer Straße

Wolfgang-Heinze-Straße

Kohlenstraße

Meusdorfer Straße

Straße Zwickauer Straße

Kirschbergstraße

Eutritzscher Straße

Straße Berggartenstraße

Möckernsche Straße

Straße Johann-Adolf-Straße

Goethesteig

Friedrikenstraße

Koburger Straße

