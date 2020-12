Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Sonnabend wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Am Sonnabend wird an diesen Orten geblitzt:

Prager Straße

Sommerfelder Straße

Ludolf-Colditz-Straße

Richard-Lehmann-Straße

Jahnallee

Gerberstraße

Ranstädter Steinweg

Zöllnerweg

Muldentalstraße

Bornaer Straße

Händelstraße

Kirchstraße

Von LVZ