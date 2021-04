Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Donnerstagvormittag in Leipzig:

Pestalozzistraße

Leipziger Straße

Bielastraße

Schönauer Landstraße

Essener Straße

Georg-Herwegh-Straße

Fritz-Reuter-Straße

Göbelschwitzer Straße

Schomburgkstraße

Lindenpark

Eschenweg

Miltitzer Straße

Braunstraße

Lidicestraße

Löbauer Straße

Sosaer Straße

Wundtstraße

Lößniger Straße

Georg-Maurer-Straße

Karl-Liebknecht-Straße

Hier stehen die Blitzer am Donnerstagnachmittag in Leipzig:

Zweinaundorfer Straße

Bernhardstraße

Thiemstraße

Martinstraße

Dachsstraße

Klettenstraße

Permoserstraße

Elisabeth-Schumacher-Straße

Wittenberger Straße

Delitzscher Straße

Max-Liebermann-Straße

Thaerstraße

Hans-Marchawitza-Straße

Willi-Bredel-Straße

Connewitzer Straße

Feldstraße

Leipziger Straße

Lützschenaer Straße

Pestalozzistraße

Philipp-Reis-Straße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

