Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Freitagvormittag in Leipzig:

Zschortauer Straße

Friedrichshafner Straße

Delitzscher Landstraße

Löbauer Straße

B2

Koburger Straße

Matzelstraße

Georg-Maurer-Straße

Rippachtalstraße

Uhlandstraße

Neubauernstraße

Nikolai-Rumjanzew-Straße

Probstheidaer Straße

Telemannstraße

Schenkendorfstraße

Friederikenstraße

Lilienstraße

Talstraße

Inselstraße

Bergstraße

Hier wird am Freitagnachmittag geblitzt:

Kickerlingsberg

Berliner Straße

Richterstraße

Poetenweg

Asternweg

Gärtnerstraße

Wiprechtstraße

Breisgaustraße

Gypsbergstraße

Essener Straße

Olbrichtstraße

Landsberger Straße

Nürnberger Straße

Kohlenstraße

Karl-Liebknecht-Straße

Semmelweisstraße

Stötteritzer Landstraße

Kolmstraße

Kommandant-Prendel-Allee

Strümpellstraße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

