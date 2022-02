Leipzig

Wieso musste ein junger Mann mitten in Leipzigs Innenstadt beinahe sterben? Eine Bluttat im Herbst 2020 beschäftigt seit Montag das Landgericht. Wegen versuchten Totschlags ist ein 22-jähriger Mann aus Afghanistan angeklagt. Aus Sicht der Verteidigung sind noch viele Fragen ungeklärt. Eines ist allerdings den Ermittlungen der Kripo zufolge klar: Der mutmaßliche Messerstecher soll im Drogenhandel der Messestadt eine Rolle spielen.

Es war am 26. Oktober 2020 um 18.56 Uhr, als am Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof der Somalier Abshir N. (21) blutüberströmt zusammenbrach. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass Samir A. seinem Widersacher zunächst Pfefferspray in die Augen gesprüht habe. Als Abshir N. floh, sei der Angeklagte ihm gefolgt und habe in mehrfach mit einem Messer in den Oberkörper gestochen. Der Angeklagte habe gewusst, dass Stiche in den Oberkörper tödliche Verletzungen hervorrufen können und dies billigend in Kauf genommen, heißt es in der Anklageschrift.

Stichverletzungen und Kreislaufkollaps

Wie Staatsanwältin Katharina Thieme schilderte, erlitt das Opfer drei Stichverletzungen, wodurch unter anderem die Brusthöhle geöffnet wurde. Infolge der potenziell lebensbedrohlichen Attacke kam es zu einem Kreislaufzusammenbruch. Bis zum 9. November musste der Schwerverletzte im Krankenhaus stationär behandelt werden.

Zum Prozessauftakt schwieg der Beschuldigte zu den gegen ihn erhobenen Tatvorwürfen. Seine Verteidigerin Rita Belter machte allerdings in einer Erklärung klar: Nach ihrer Auffassung seien in dem Ermittlungsverfahren eine Reihe wichtiger Fragen offen geblieben. Welcher Art war der Konflikt zwischen ihrem Mandanten und Abshir N.? Wieso hatte der Afghane plötzlich ein Messer, zumal die Polizei bei mehreren Kontrollen nie eines bei ihm gefunden habe und er bisher nicht durch Gewaltdelikte aufgefallen sei? Außerdem, so Belter, könnte womöglich ein nicht verarbeitetes Trauma zu einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung geführt haben? Auch eine Tat im Affekt könne nicht ausgeschlossen werden.

Überwachungskameras filmen Messerangriff

Die Tat selbst ist aufgrund von Überwachungskameras am Hauptbahnhof dokumentiert. Die Kripo hat diese Aufnahmen in Einzelbilder aufgesplittet und detailliert gesichtet. Zudem wurden Verkehrsdaten aus den relevanten Mobilfunkzellen erhoben. Auch die Smartphones von Angeklagtem und Opfer wurden ausgiebig überprüft. Demnach gebe es keine Hinweise, dass Samir A. und Abshir N. bis zu jenem Abend im Oktober 2020 in irgendeiner Form in Kontakt standen.

Insbesondere aus dem digitalen Fußabdruck des Angeklagten – immerhin verfügte er über drei iPhones und zwei weitere Handys – ergibt sich aus Sicht der Ermittler allerdings ein anderer Hinweis. Wie ein Beamter vor Gericht erklärte, gehe aus mehreren WhatsApp-Chats hervor, dass Samir A. mit Betäubungsmitteln gehandelt haben dürfte. Es gebe mehrere Nachrichten zu diesem Thema mit einem Übergabeort am Hauptbahnhof. Einmal soll ein Kunde eine Lieferung von 100 Ecstasy-Tabletten alle zwei Tage beauftragt haben. Ein erster Deal habe dann in der Münzgasse stattgefunden.

Ging es in der beinahe tödlichen Auseinandersetzung am 26. Oktober auch um Rauschgift? Der Fall reiht sich ein in eine Vielzahl ähnlich gelagerter Delikte im Bahnhofsumfeld, das als Hotspot der Dealerszene gilt. Erst im August vorigen Jahres war im Bürgermeister-Müller-Park ein 21-jähriger Somalier umgebracht worden. Als dringend tatverdächtig wurde ein Landsmann (28) des Opfers in Untersuchungshaft genommen. Auch wenige Tage nach dem jetzt angeklagten Totschlagsversuch war Blut geflossen: Am Abend des 12. November 2020 erstach ein Tunesier (25) einen vier Jahre älteren Libyer. Im September wurde er zu acht Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt.

Die 16. Strafkammer hat für den Prozess noch vier Verhandlungstermine bis Mitte März geplant. Ursprünglich hatte das Verfahren schon im vergangenen Jahr begonnen, war aber aufgrund einer Erkrankung geplatzt.

Von Frank Döring