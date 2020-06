Urteil am Landgericht - Bluttat am Leipziger Hauptbahnhof: Angeklagter muss in Psychiatrie

Mit einer abgebrochenen Flasche stach er auf einen Widersacher ein und brachte ihn fast um: Ein 25-Jähriger muss nach einem versuchten Tötungsdelikt am Leipziger Hauptbahnhof in die Psychiatrie.