Eine anonyme Bombendrohung hat vor dem DFB-Pokal-Spiel am Samstag gegen Lok Leipzig in der Teamunterkunft von Bayer Leverkusen für Aufregung gesorgt. Um 1.45 Uhr sei am Empfang des Steigenberger-Hotels in der Leipziger Innenstadt eine telefonische Drohung eingegangen, bestätigte Polizeisprecherin Therese Leverenz auf Anfrage der Leipziger Volkszeitung. „Es hieß, dass im Hotel eine Bombe deponiert sein soll. Eine konkrete Forderung gab es jedoch nicht“, so die Sprecherin.

Die Kriminalpolizei rückte in der Fünf-Sterne-Unterkunft am Salzgäßchen an und prüfte die Ernsthaftigkeit der Drohung. Das Hotel wurde abgesucht, aber nichts gefunden. Von einer Evakuierung sei nach Rücksprache mit einem Sicherheitsbeauftragten und dem Hoteldirektor abgesehen worden, so Leverenz. Die Bundesliga-Fußballer um Trainer Gerardo Seoane durften weiterschlafen.

Polizei verstärkt Streifen vorm Hotel

Das Hotel im Handelshof sei in der Nacht intensiv bestreift und das Umfeld auf verdächtige Personen kontrolliert worden. Die Polizei nahm laut der Sprecherin Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat auf. Ob sich ein Fan einen Scherz erlaubte, um die Fußballer vor dem ersten Pflichtspiel der Saison aus dem Konzept zu bringen, wollte Leverenz nicht kommentieren.

Bayer Leverkusen trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) auf den Regionalligisten Lok Leipzig. Im Bruno-Plache-Stadion in Probstheida werden bis zu 6000 Fans erwartet. Die Polizei ist laut Leverenz mit Kräften der Bereitschaftspolizei im Einsatz, um die Partie abzusichern.

Von Robert Nößler