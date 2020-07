Leipzig

In Leipzig hat eine Bombendrohung im Neuen Rathaus am Freitagmorgen für Aufregung gesorgt. Das Gebäude am Cityring ist am Freitag wegen einer anonymen Drohung geräumt worden, hieß es von der Stadt. Rund 200 Rathausmitarbeiter hatten sich am Morgen ins Freie begeben.

Am Vormittag konnte die Polizei Entwarnung geben. Es bestehe keine Gefährdung, sagte ein Sprecher zu LVZ.de. Die Beamten seien aber weiterhin vor Ort. Bei der Behörde ging die Information gegen 8.20 Uhr ein. Das Neue Rathaus war vorübergehend abgesperrt und Etage für Etage durchsucht worden.

Bombendrohungen auch in Essen, Mannheim & Co.

Laut Stadtsprecher war die Drohung in der Nacht per E-Mail eingegangen. Auch in anderen deutschen Städten, darunter Mannheim und Essen, waren Drohungen gegen die Rathäuser eingegangen.

Die Polizei ermittelt den Angaben nach, ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht. Auch in den anderen Rathäusern waren Drohungen per E-Mail eingegangen.

