Bombenfund in Leipzig: Darum hat die Evakuierung so lange gedauert

Leipzig

Es war einer der intensivsten Einsätze für die Leipziger Rettungskräfte in den zurückliegenden Jahren. In einem Radius von einem Kilometer mussten am Dienstag die Gebäude evakuiert werden. Betroffen waren bis zu 9000 Menschen. Bis alle Anwohner die Zone verlassen hatten, dauerte es rund neun Stunden. Anschließend mussten sich noch die Sicherheitskräfte aus dem Schutzgürtel entfernen. Die Bombe selbst war dann gegen 4.30 Uhr entschärft,rund 20 Stunden nachdem sie von Bauarbeitern an der Essener Straße gefunden worden war. Warum hat die Aktion so lange gedauert? Polizeisprecher Uwe Voigt kennt Antworten.

Schritt Nummer eins: „Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes müssen aus Dresden nach Leipzig fahren“, so Voigt. Das dauert einige Zeit. Zuvor haben Beamte den Fundort bereits gesichert und die Essener Straße abgesperrt.

Schritt Nummer zwei: „Der Sprengmeister muss sich ein Bild von der Lage machen“, sagt Voigt. Vor Ort begutachtet der Experte den Blindgänger und berechnet die Sprengkraft. Das ist wichtig für den einzurichtenden Sperrkreis. Im Fall einer Explosion müssen die Anwohner in Sicherheit sein. Ein Beispiel macht das deutlich: Vor drei Jahren wurde eine ähnliche Bombe am Gütergleis in Leipzig-Wahrenentdeckt. Sie musste damals vor Ort gesprengt werden, der Sperrkreis betrug einen Kilometer im Radius. „Bei der Explosion hat es immer noch enorm vibriert. Da hat man die Wucht der Bombe deutlich gespürt“, berichtet Voigt. Auf der Brücke war damals ein Sammelpunkt für Journalisten und Fotografen eingerichtet worden.

Zur Galerie Ein Blick in die Turnhalle der 35. Schule und auf weitere Orte des Geschehens

Schritt Nummer drei:Der Sperrkreis muss evakuiert werden. Das war am Dienstag die eigentliche logistische Aufgabe. Wann wird damit begonnen? Wo werden hilfebedürftige Menschen untergebracht? Wer hilft beim Transport? Das lässt sich nicht in wenigen Minuten organisieren. Allein die Polizei war mit etwa 260 Kräften aus Leipzig und Dresden im Einsatz. Dazu kamen Helfer der Stadt, der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren, der Johanniter und Malteser. Mit der Evakuierung wurde schließlich um 17 Uhr begonnen. Neben den Vorbereitungen gab es einen weiteren Grund. Der Berufsverkehr sollte vor der Sperrung abrollen und Eltern sollten ihre Kinder aus Kitas und Schulhorten abholen.

Schritt Nummer vier: Alle Anwohner mussten informiert und die Häuser von der Polizei kontrolliert werden. Geräumten werden mussten nicht nur Pflegeheime, sondern auch ein Teil des Krankenhauses Sankt Georg. Daneben versorgten die Helfer auch hilfebedürftige Leipziger, die nicht mehr selbst ihre Wohnungen verlassen konnten. Für alle diese Menschen musste die Stadt Notplätze einrichten. „Am Ende fehlten noch Betten in Pflegeheimen“, erklärten Voigt. Johanniter und Malteser mussten deshalb in weiter entfernte Einrichtungen fahren. Das kostete auch noch einmal Zeit.

Schritt Nummer fünf: Bei allem Verständnis beim Großteil der Betroffenen hatten die Sicherheitskräfte auch mit Problemfällen zu kämpfen. Am Nachmittag wollte eine ältere Frau unbedingt mit ihrem Auto eine Sperre passieren und stupste bei niedrigem Tempo einen Polizisten mit ihrem Wagen an. Der Beamte blieb zwar unverletzt, die Frau muss sich jetzt aber wegen Nötigung im Straßenverkehr verantworten. Uneinsichtige Menschen trafen die Ordnungskräfte später an. „Meistens weigerten sie sich ihre Wohnung zu verlassen“, so Voigt. Auch das kostete wieder Zeit.

Schritt Nummer sechs: Die Evakuierung war gegen 2 Uhr geschafft. Anschließend mussten die Einsatzkräfte den Sperrkreis verlassen. Das dauerte noch einmal fast eine Stunde. Außerdem wurden die benachbarte Bahnstrecke und der Luftraum für die Zeit der Entschärfung gesperrt. Der Sprengmeister konnte gegen 4 Uhr mit seiner eigentlichen Arbeit beginnen. Eine halbe Stunde später gab er Entwarnung: Bombe entschärft.

Von Matthias Roth