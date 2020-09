Brand an der Neuen Messe

Leipzig

Am Dienstag kam es gegen 13.30 Uhr an der Neuen Messe in Leipzig zu einem Flächenbrand, wie die Leipziger Feuerwehr mitteilte. Die Straße wurde gesperrt, genauso wie die Autobahnauffahrt der A14 Richtung Dresden an der Messe Allee.

6000 Quadratmeter Feld in Flammen

Nach ersten Angaben verzehrten die Flammen rund 6000 Quadratmeter Feld und Wiese. Nach zwei Stunden konnten die Löscharbeiten beendet werden. Um 15.30 Uhr verließ das letzte Löschfahrzeug den Einsatzort. Laut Feuerwehr waren insgesamt acht Löschwagen im Einsatz.

Von sk