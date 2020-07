Brand auf 40 Hektar Feldfläche bei Weißenfels – Rauch bis nach Leipzig zu sehen

Weißenfels

Ein Feuer im Süden von Sachsen-Anhalt hat am Samstagnachmittag auch in Leipzig für Aufsehen gesorgt. Ein Sprecher der Polizei Halle erklärte auf LVZ-Anfrage, dass ein Feld nahe Weißenfels auf einer Fläche von rund 40 Hektar in Brand geraten war. Die genaue Ursache stand zunächst nicht fest, womöglich war jedoch ein defekter Mähdrescher, der im Einsatz war, Schuld. Das Feuer konnte noch im Laufe des Nachmittages gelöscht werden.

Der aufsteigende Rauch war bis nach Leipzig zu sehen – und der Geruch aufgrund des Windes ebenfalls in der Messestadt vernehmbar. Die hiesige Feuerwehr rückte wegen mehrerer Notrufe in Richtung Zwenkau aus, kehrte jedoch um, als der genaue Standort des Feuers in Sachsen-Anhalt identifiziert war.

Von CN