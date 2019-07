Leipzig

Feuerwehreinsatz in Leipzig-Lößnig: Auf einem Schulgelände an der Hans-Marchwitza-Straße ist es am Montagnachmittag zu einem Brand gekommen. Die Flammen seien kurz vor 13.30 Uhr im Dachgeschoss eines Nebengebäudes der Förderschule „ Werner Vogel“ ausgebrochen, hieß es aus der Leitstelle der Feuerwehr.

In dem DDR-Plattenbau finden derzeit Abrissarbeiten statt. „Durch Funkenflug entflammten Strohballen, die als Dämmmaterial genutzt werden“, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt am Nachmittag. Laut Feuerwehr standen etwa 40 Quadratmeter Dachfläche in Brand. Die Kameraden rückten mit zwei Löschzügen aus und konnte die Flammen bereits nach einer halben Stunde unter Kontrolle bringen.

Zur Galerie Feuer auf dem Gelände der Förderschule „Werner Vogel“ am 1. Juli 2019 in Leipzig

Wie die Polizei weiter mitteilte, musste vier Klassenzimmer der angrenzenden Schule sicherheitshalber geräumt werden. Verletzt wurde niemand. Die Hans-Marchwitza-Straße wurde während des Einsatzes zwischenzeitlich gesperrt.

