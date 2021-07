Auf dem Gelände einer Schule im Leipziger Stadtteil Grünau brannte es am Sonntagnachmittag. Die Feuerwehr war mit knapp 30 Einsatzkräften vor Ort. Es wird wegen Brandstiftung ermittelt.

Brand auf Schulgelände in Leipzig-Grünau

