Im Leipziger Norden ist am Freitagnachmittag eine Lagerhalle einer Recyclinganlage in Flammen aufgegangen. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Rauchsäule war kilometerweit bis nach Delitzsch zu sehen, berichten Zeugen vor Ort. Laut Polizeidirektion Leipzig brach das Feuer gegen 16.30 Uhr in der Kossaer Straße in Leipzig-Wiederitzsch aus. Vermutlich sei ein Schredder heißgelaufen und habe den Brand ausgelöst, berichtete eine Mitarbeiterin.

Die Feuerwehr ist mit einem großen Aufgebot vor Ort. Unter anderem sind auch fünf Rettungswagen im Einsatz. Die Löscharbeiten werden durch die starke Rauchentwicklung behindert. Durch die Löscharbeiten kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen, teilte die Regionalleitstelle mit.

Gefahrenmitteilung : Fenster geschlossen halten

Die Rettungsleitstelle hat wegen der starken Rauchentwicklung eine Gefahrenmitteilung veröffentlicht. Es bestehe keine Gefahr. Anwohner in der näheren Umgebung wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Gegebenenfalls sollen Klimaanlagen und Ventilatoren ausgeschaltet werden.

