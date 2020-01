Leipzig

Ein Brand in der Bornaischen Straße am Donnerstagabend hat die Leipziger Feuerwehr auf den Plan gerufen. Das Feuer brach gegen 19 Uhr in einem Laden im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses aus. Noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der Brand gelöscht. Das Gebäude wurde anschließend gelüftet. Verletzt wurde niemand, hieß es aus der Leitstelle der Feuerwehr in Leipzig.

joka