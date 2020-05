Leipzig

In der Nacht zum 1. Mai hat im Leipziger Stadtteil Connewitz gegen 4 Uhr eine Baustellenabsperrung gebrannt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, konnte die Feuerwehr die Absperrung zügig löschen. Die Brandursache sei noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Brand ereignete sich an der Bornaischen Straße an der Ecke Hammerstraße. Bereits in der Nacht zuvor hatte in derselben Straße ein Auto gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. In dem Fall hat das Landeskriminalamt Sachsen die Ermittlungen übernommen.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von RND/dpa