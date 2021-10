Brand in Connewitz – Wohnung von Seniorin steht in Flammen

Leipzig

Ein Wohnungsbrand sorgte am Sonntagmittag im Leipziger Stadtteil Connewitz für Aufregung. In der Herderstraße stand gegen 13.40 Uhr die Unterkunft einer 85 Jahre alten Mieterin in Flammen. Die Rentnerin konnte die Räume im Erdgeschoss unverletzt verlassen, hieß es. Drei Hausbewohner, ein Mann, eine Frau und ein Kind mussten allerdings mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Während die Nachbarn bald in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, benötigt die Seniorin vorerst eine andere Unterkunft. Den Beamten zufolge sei zunächst bei Mietern des Hauses untergekommen.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Es werde wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt, hieß es aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei.

