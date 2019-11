Leipzig

Um einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig-Grünau zu löschen, ist die Feuerwehr am Sonntagmorgen mit zehn Fahrzeugen ausgerückt. Das Feuer in einem Plattenbau in der Straße am kleinen Feld brach gegen 8.30 Uhr aus. Wie es aus der Leitstelle der Feuerwehr hieß, brannte in der dritten Etage des Treppenhauses Papier. Zur Ursache ist noch nichts bekannt.

Die Feuerwehrleute brachten den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle. Menschen wurden nicht verletzt. Nach dem Einsatz wurde die Wohnungsgesellschaft informiert. Diese sollte prüfen, ob die elektrischen Anlagen im Haus nach dem Feuer noch funktionieren würden.

joka