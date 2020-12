Leipzig

Ein 61-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag einen Brand in seinem Flur im Leipzig-Eutritzsch verursacht. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei mehrere Kerzen angezündet und schlief, nachdem er Alkohol getrunken hatte, ein. Als er wieder aufwachte, stand der Flur in Flammen. Durch das Feuer wurden das Treppenhaus sowie angrenzende Wohnungen beschädigt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der Mann musste mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von RND