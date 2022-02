Leipzig

Die Kopfschmerzen kommen schnell. Vor allem im fünften Stock liegt der Ruß schwer in der Luft. Die FFP2-Maske schützt hier die Atemwege, weniger vor einem Virus. Es ist später Montagvormittag in der Breisgaustraße in Leipzig-Grünau. Nach dem noch ungeklärten Brand vom Vortag wird in dem Mehrfamilienhaus weiter ermittelt. Der Vorfall hat Spuren hinterlassen – nicht nur an der geschwärzten Fassade, im Treppenhaus und an den Decken, sondern auch in den Köpfen der Menschen, die in dem Wohnblock leben.

Noch geschockt von Explosion und Brand in ihrem Haus: Mieterin Bettina Gali. Quelle: Nicole Grziwa

Bettina Gali zum Beispiel muss einen Kloß im Hals wegdrücken, als sie von dem gewaltigen Knall erzählt, der sie und ihren Mann in ihrer Wohnung, gelegen in der dritten Etage, am Sonntagnachmittag aufschreckte. „Krach ist in Grünau ja nichts Ungewöhnliches, aber nach dem zweiten Knall habe ich aus dem Fenster geschaut und sofort zu meinem Mann gesagt: ,Raus, raus, hier brennt’s!‘“ Nach dem Zusammenraffen der nötigsten Unterlagen flüchteten die Galis aus dem Block, aus dessen fünfter Etage die Flammen schossen. Qualm, Sirenen, Feuerwehr, Hektik.

Bei der Schwester geblieben

Zunächst hielten sich die Galis bei einer Verwandten auf, die nur vier Häuser weiter wohnt. Später informierten sie sich bei Polizei und Feuerwehr. „Die haben uns in die Wohnung begleitet, sodass wir noch ein paar Sachen mitnehmen konnten“, berichtet die 67-Jährige. „Wir hätten auch hier übernachten können, aber der Gestank war zu groß. Wir sind bei meiner Schwester geblieben.“ Jetzt bringt das Ehepaar, das erst im vergangenen Juni eingezogen ist, den Flur in Ordnung. „Der Schrecken steckt uns noch in den Knochen“, sagt Bettina Gali. „Das war sehr bedrängend.“ Wie es mit den eigenen Wänden weitergeht, darüber weiß die Mieterin noch nichts.

Überrascht vom Ausmaß des Schadens: Pierre Köhler von der Firma Direct Sanierungsunion Quelle: Nicole Grziwa

Unten im Treppenhaus steht eine Frau, die die nötigsten Sachen für ihre Schwester zusammengepackt hat. „Sie wohnt direkt unter der Wohnung, in der es passiert ist“, erzählt sie. „An Decken und Wänden läuft das Löschwasser herunter, es ist schlimm.“ Ihre gesundheitlich beeinträchtigte Schwester werde vorerst bei ihr wohnen. „Es dürfte eine ganze Weile dauern, bis sie zurück kann“, vermutet die Frau.

Mit den Schäden beschäftigt

Wie lange sich Sanierung und Reparaturen hinziehen, das kann Pierre Köhler, Mitarbeiter des Leipziger Unternehmens Direct Sanierungsunion, noch nicht abschätzen. Seit Sonntagabend sind er und Kollegen im Einsatz, um die nötigsten Sicherungen anzugehen und sich einen Überblick zu verschaffen. „Wir bearbeiten zwar ausschließlich Brand- und Wasserschäden, aber ein solches Ausmaß ist für uns keine Routine“, betont Köhler. „Eine komplett ausgebrannte Wohnung in einem Haus, bei dem so viele Mieter betroffen sind, ist schon ungewöhnlich.“

In der ausgebrannten Wohnung ermittelt die Kripo. Quelle: André Kempner

Ein Blick durch die offene Eingangstür der betroffenen Wohnung offenbart wenig mehr als beißende, rußige Schwärze über grauem Beton. Vor den fehlenden Türblättern flattert ein Absperrband, drinnen ist die Untersuchung durch die Polizei noch nicht abgeschlossen. Glücklicherweise war der Bewohner, so ist zu hören, bei der Explosion nicht zu Hause. Weil man ihn nicht sofort erreichen konnte, musste die Tür aufgebrochen werden. Vor allem für ihn, aber auch für den Rest des Hauses wird es noch eine Weile dauern, bis wieder so etwas wie Alltag fühlbar ist.

Von Mark Daniel