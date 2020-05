Leipzig

Am Plagwitzer Industriebahnhof ist es am frühen Samstagnachmittag zu einem Brand gekommen. In einem alten Bahnhofsgebäude seien Flammen ausgebrochen, bestätigte ein Sprecher aus dem Lagezentrum der Feuerwehr. In der Folge kam es zu starker Rauchentwicklung. Mehr als 20 Kameraden seien mit fünf Fahrzeugen im Einsatz, hieß es.

Weitere Details waren zunächst unklar.

Von CN