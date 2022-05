Heiterblick - Unbekannter zündet Transporter an Mercedes-Autohaus in Leipzig an

In der Nacht zu Mittwoch brannten drei Transporter auf dem Gelände eines Mercedes-Benz-Autohauses in der Torgauer Straße vollständig aus. Die Leipziger Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht nach Zeugen.