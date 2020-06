Brand in Leipziger Südvorstadt

Leipzig

In der Leipziger Südvorstadt ist es am frühen Montagmorgen zu einem Brand gekommen. Das Feuer brach in der neunten Etage eines Wohnhauses an der Karl-Liebknecht-Straße auf Höhe des Alexis-Schumann-Platzes aus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Bei dem Brand, der gegen 6.10 Uhr in der obersten Etage ausbrach, kam ein Mann ums Leben. Wie die Polizei der LVZ auf Anfrage mitteilte, war der Mann, der offenbar Mieter der Wohnung war, aus dem Fenster gesprungen – vermutlich, um sich vor den Flammen zu retten. Nach ersten Informationen konnten alle weiteren Bewohner des Hauses von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

Derzeit sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr noch vor Ort und bereiteten sich auf die Löscharbeiten vor. Bereits um 6.15 Uhr standen dort mindestens ein halbes Dutzend Löschfahrzeuge.

