Leipzig

In Leipzig hat am Mittwochabend gegen 20 Uhr ein Mehrfamilienhaus auf der Eisenbahnstraße in Richtung Volkmarsdorf gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei am Abend mitteilte, wurde ein 30-jähriger Mann mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere Verletzte soll es nicht gegeben haben. Zur Brandursache gab es am Abend noch keine Erkenntnisse.