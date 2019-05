Leipzig

Zu einem Wohnungsbrand wurde die Leipziger Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag um 0.05 Uhr gerufen. In eine Wohngemeinschaft in der Ribeckstraße in Reutnitz stand aus noch unbekannter Ursache ein Zimmer in Flammen.

Die Einsatzkräfte evakuierten das gesamte Gebäude. Zur Zeit des Brandes befanden sich zwei der insgesamt vier Bewohner in der Wohnung. Mit einem Feuerlöscher versuchten sie, die Flammen zu bekämpfen und erlitten dabei Rauchgasvergiftungen, die vor Ort behandelt werden konnten.

Dennoch brannte das Zimmer vollständig aus. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Dienstagmorgen noch keine Angaben machen.

Von RND