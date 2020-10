Brand nahe Tagespflegeeinrichtung in Taucha

Taucha

Zu einem Brand neben einer Tagespflegeeinrichtung musste die Feuerwehr am Dienstagabend in Taucha ausrücken. Aus der Einsatzleitstelle hieß es, dort hätten eine Laube sowie ein Holzstapel auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern gebrannt. Das Feuer wurde gegen 20 Uhr in der Lindnerstraße gemeldet, rund eine Stunde später war der Einsatz beendet. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Die Laube wurde durch das Feuer zerstört. Zur Ursache hieß es aus dem Lagezentrum der Polizei, dass wohl heiße Asche auf einen Komposthaufen gestreut worden war.

Von CN