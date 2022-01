Leipzig

In der Nacht auf Dienstag ist es gegen 2.30 Uhr zu einem möglichen Brandanschlag auf das Leipziger Ordnungsamt gekommen. Das bestätigte die Polizei am Dienstagmorgen. Dabei sind vier Elektro-Autos, die hinter dem Leipziger Rathaus in Abtnauendorf geparkt waren, vollständig ausgebrannt. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Von LVZ