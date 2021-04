Leipzig

In Leipzig sind in der Nacht zu Donnerstag mehrere Transporter einer Autovermietung in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, brannten zwei Transporter in der Lange Straße vollständig aus. An zwei entstanden erhebliche Schäden und ein weiteres wurde durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unbekannt.

In der Autovermietung an der langen Straße versuchen Feuerwehrmänner die Brände einzudämmen. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Auf dem linksextremen Szeneportal „Indymedia“ ist inzwischen ein Bekennerschreiben aufgetaucht, in dem der Brandanschlag mit der im November 2020 inhaftierten Studentin Lina E. in Verbindung gebracht wird. Dieser wird vorgeworfen, mehrere linksextreme Anschläge geleitet und Angriffe auf Angehörige der Neonazi-Szene geplant sowie verübt zu haben. „Unsere Genossin Lina sitzt immer noch in Haft“, heißt es in dem Bekennerschreiben. „Darüber sind wir wütend und haben deshalb heute Nacht ein paar Wagen einer Autovermietung angezündet. Und: „Lasst sie endlich frei!“

Ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge konnte verhindert werden. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Vor den Anschlägen gab es in der Mittwochnacht in der Wolfgang-Heinze-Straße in Connewitz eine Spontan-Demo für die Freilassung von Lina E. Nach Medienberichten sollen daran zwischen 30 und 50 Personen teilgenommen und Baustellenschilder sowie Absperrungen als Blockaden für die Polizei auf die Straße geworfen haben.

