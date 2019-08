Leipzig/Markranstädt

Tischler Sven H., der sich nach einem verheerenden Brand in Markranstädt wegen Mordversuchs an neun schlafenden Bewohnern vor dem Leipziger Landgericht verantworten muss, ist massiv vorbestraft. Das wurde bei der Fortsetzung des Prozesses gegen den 36-Jährigen am Mittwoch bekannt. Schon seit seiner Jugend ist Sven H. immer wieder ein Fall für Polizei und Justiz. Laut Bundeszentralregister gibt es 19 Vorstrafen zwischen 1997 und 2017. Demzufolge wurde der Angeklagte bereits wegen schweren Raubes, Körperverletzung, Drogendelikten, Fahren ohne Erlaubnis und anderen Delikten verurteilt. Sechs Fälle endeten mit Freiheitsstrafen, sodass Sven H. schon mehrfach hinter Gittern saß. Die bis dato höchste Sanktion mit zwei Jahren und vier Monaten Haft verhängten Richter wegen mehrfachen Diebstahls.

Wut als Motiv?

Zu den aktuellen Vorwürfen um schwere Brandstiftung und neunfachen Mordversuch schwieg der Angeklagte bislang. Er soll am 17. Juli 2018 zwischen 4.30 und 5 Uhr in einem Wohnhaus in der Zwenkauer Straße ein Feuer gelegt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von Wut und Verärgerung als Motiv aus, weil Sven H. seine On-Off-Freundin Gianna E. weder in ihrer Wohnung noch bei einem anderen Mann angetroffen habe. Der Prozess läuft noch bis 27. August.

Von S. K.