Leipzig

Nach einem möglichen Brandanschlag im Leipziger Westen sucht das Landeskriminalamt (LKA) Zeugen. Unbekannte sollen am Dienstag gegen 18.45 Uhr mehrere Kabel an einer technischen Anlage der S-Bahn-Haltestelle Leipzig-Lindenau angezündet haben, wie das LKA am Mittwoch mitteilte. Dabei nutzten die Täter einen unbekannten Brandbeschleuniger.

Durch das Feuer sei die Funktechnik erheblich gestört worden. Das führte zu Problemen bei der Signalanlage der Deutschen Bahn, die Strecke musste zeitweise für Güter- und Nahverkehr gesperrt werden. Unklar ist bislang, wie hoch der entstandene Schaden ist.

Soko LinX übernimmt – Zeugen gesucht

Eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Darum ermitteln die Extremismusexperten der Soko LinX in diesem Fall. Wer am 13. April 2021 gegen 18.45 Uhr Verdächtige in der Nähe des S-Bahn-Halts gesehen oder andere relevante Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder per Telefon unter (0341) 96 64 66 66.

Außerdem sollen sich während der Tat zwei bislang unbekannte Menschen in der Nähe der Haltestelle aufgehalten haben und in Richtung Demmeringstraße weggegangen sein. Auch zu ihnen suchen die Beamten Hinweise. Zudem könnten sich Zeugen melden, die Informationen zur Planung oder Durchführung der Tat haben.

Von jhz