Brandserie im Leipziger Osten: Prozess beginnt

Leipzig

Nach mehreren Bränden in Häusern und Fahrzeugen in Leipzig beginnt am Montag, dem 28. Oktober, der Prozess gegen Ann-Kristin B. (23). Die Tochter eines renommierten Anwalts und ihr Freund Christopher K. (32) müssen sich wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigungverantworten.

Das Landgericht hat bis zum 19. Dezember acht Termine anberaumt. Einem Sprecher zufolge geht es um Feuer in Mehrfamilienhäusern in der Ludwig- und Mierendorffstraße sowie elf zerstörte Autos in der Theodor-Neubauer-Straße am 22. Februar dieses Jahres.

Nach Gebäudebränden in der Eisenbahnstraße am 21. März kam das Duo schließlich in Untersuchungshaft. Im Ermittlungsverfahren soll sich Ann-Kristin B. bereits geäußert haben. Demnach wollte sie niemanden verletzen. Die zunächst wegen M

ordversuches erhobene Anklage wurde vom Landgericht Leipzig nicht zugelassen.

Von Sabine Kreuz