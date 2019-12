Brandserie in Wohnhaus: Prozess gegen Leipziger Mieter

Leipzig

Er zündelte immer wieder in seinem Wohnhaus und der Nachbarschaft. Doch warum er das tat, ist unklar: Ein 31-jähriger Leipziger steht seit Dienstag unter anderem wegen schwerer Brandstiftung und versuchter gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft Rainer S. vor, hinter einer Brandserie zu stecken, die Anfang dieses Jahres in Leipzig-Grünau für erhebliche Verunsicherung sorgte.

Gleich die erste Tat am 30. Januar richtete massiven Schaden an. Da soll der Angeklagte gegen 0.30 Uhr in einer Kellerbox der Offenburger Straße 5 Feuer gelegt haben. Rauchgas breitete sich im Gebäude aus und stellte eine konkrete Gefahr für Bewohner dar. Zudem platzte aufgrund der starken Hitzeentwicklung eine Wasserleitung, wodurch die Versorgung teilweise unterbrochen war. Verletzte waren zum Glück nicht zu beklagen. Der Sachschaden lag bei mehr als 50 000 Euro.

Flammen in Abstellkammer

Wenige Tage später, am 4. Februar, brannte es in der Offenburger Straße 7. An jenem Abend zündete Rainer S. laut Anklage gegen 22.50 Uhr vor der Wohnung von Nachbarn eine Fußmatte an. Die Flammen wurden jedoch dank eines Feuermelders rechtzeitig bemerkt und konnten von einer Mieterin per Wassereimer rasch gelöscht werden – Schaden: etwa 50 Euro.

Eine Stunde später soll der Serienbrandstifter erneut zugeschlagen haben, wieder in der Offenburger Straße 7. Gegen 23.50 Uhr zündete er in einer Abstellkammer in der 5. Etage des Hochhauses diverse Gegenstände an. „Er nahm in Kauf, dass sich das Feuer auf das gesamte Gebäude ausbreitet“, so Staatsanwältin Jenny Mosbacher.

Motiv noch unklar

Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung evakuierten Einsatzkräfte das Wohnhaus. Bemerkt hatte den Brand der Mitarbeiter einer Securityfirma. Vor allem die Bewohner des betroffenen Stockwerks und der darüber liegenden Geschosse mussten in der Nacht runter auf die Straße. Kameraden der Feuerwachen Südwest, West, Grünau sowie der Hauptfeuerwache waren am Löscheinsatz beteiligt. Verletzt wurde niemand. Es entstand etwa 5000 Euro Schaden.

Anfang Juli wurde der Mann gefasst und in Untersuchungshaft eingeliefert. Bereits im Ermittlungsverfahren hat Rainer S. nach Gerichtsangaben die Taten gestanden. Für den nächsten Verhandlungstag am 7. Januar nächsten Jahres am Landgericht Leipzig hat sein Verteidiger eine Erklärung angekündigt. Ein Motiv ist bislang nicht bekannt. Allerdings: Bei allen Taten war der Angeklagte nach Angaben der Staatsanwaltschaft angetrunken.

Von Frank Döring