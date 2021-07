Leipzig

Eine erneute Brandserie hat in der Nacht auf Donnerstag die Polizei und Feuerwehr in Leipzig in Atem gehalten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es in der Nacht an insgesamt zehn Orten in Stadtteil Connewitz zu Bränden auf der Straße. Die Täter zündeten unter anderem Mülltonne, Sperrmüll und Gestrüpp an. Trotz Großeinsatz konnten die Brandstifter nicht geschnappt werden.

In Leipzig kommt es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Bränden in der Nacht. Zuletzt brannten regelmäßig im Stadtteil Gohlis geparkte Lkws und Autos. Viele Anwohner zeigen sich aufgrund der Häufigkeit der Brände besorgt.

Von RND