Leipzig

In der Nacht zu Donnerstag ist ein Brandstifterduo in der Leipziger Südvorstadt unterwegs gewesen: Das Paar hatte es auf Fahrräder der Firma Nextbike abgesehen. Eine Anwohnerin wurde, laut Polizei, von einem lauten Knall geweckt, sodass sie in der Arthur-Hoffmann-Straße beobachten konnte, wie ein Mann und eine Frau die Räder übereinanderstapelten und sie mithilfe eines Brandbeschleunigers anzündeten. Anschließend krönten sie das Feuer mit einer Mülltonne und zogen weiter.

Die Zeugin schätzte das Alter der beiden zwischen 16 und18 Jahren und gab an, dass die Frau eher hell gekleidet war und der Mann, abgesehen von einem weißen Basecap, dunkle Kleidung trug. Weiter östlich ging kurze Zeit später in der Straße des 18. Oktobers ein weiteres Nextbike-Fahrrad auf einem Kundenparkplatz in Flammen auf. Die Beamten entdeckten schließlich noch eins brennend in der Philipp-Rosenthal-Straße. Die herbeigerufenen Polizisten konnten alle Brände löschen. Der Sachschaden soll sich auf etwa 1500 Euro belaufen. Nun wird gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Zeugen sollen sich zudem auf dem Polizeirevier Leipzig-Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 30 30 10 0 melden.

Von lcl