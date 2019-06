Leipzig

Ein Ford Explorer ist in der Nacht zu Sonnabend in Leipzig-Neulindenau abgebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen ein Uhr morgens in die Brünner Straße gerufen und löschte den Brand. „Das Fahrzeug brannte komplett aus“, teilte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen mit. Wie es zu dem Feuer kam, ist bisher unklar. Die Brandursachenermittler untersuchen den Brand.

Von LVZ/gap