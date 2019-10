Leipzig

Zwei Bagger haben in der Nacht zu Freitag in Leipzig gebrannt. Laut Polizeiangaben wurden die Beamten gegen 1.40 Uhr von Zeugen auf einen Feuerschein nahe einer Baustelle an der Kähte-Kollwitz-Straße aufmerksam gemacht. Vor Ort fanden die Polizisten zwei brennende Bagger. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen, doch die Fahrzeuge wurden durch das Feuer zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei noch nicht bekannt. Die Polizei geht bei dem Vorfall von Brandstiftung aus.

Von RND/mot