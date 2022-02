Leipzig

In Leipzig-Lindenau hat in der Nacht auf Mittwoch ein Auto gebrannt. Wie die Polizei bestätigte, ging der in der Erich-Zeigner-Allee geparkte Mercedes-Benz gegen 23 Uhr in Flammen auf. Das Fahrzeug brannte im vorderen Bereich vollständig aus. Die Feuerwehr konnte auch das Übergreifen auf den Innenraum nicht verhindern. Wieso das Auto brannte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Von lvz/isa