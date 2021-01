Leipzig

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag im Leipziger Stadtteil Reudnitz einen Transporter angezündet. Die Täter sollen gegen 1 Uhr eine Scheibe des in der Tiefen Straße geparkten Fahrzeugs eingeworfen und anschließend Brandmittel in die Fahrerkabine gelegt haben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Wagen wurde von innen zerstört und war den Angaben nach nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Eine politisch motivierte Straftat könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Deswegen werde geprüft, ob das Landeskriminalamt die Ermittlungen in dem Fall übernimmt.

Von jhz