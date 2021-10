Brennende Autos in Leipzig: Schaden im sechsstelligen Bereich

Leipzig

Erneut haben in der Nacht auf Mittwoch in Leipzig zwei Autos gebrannt. Die Feuerwehr rückte gegen 00.30 Uhr in den Stadtteil Schleußig aus, wo ein Audi SQ7 und ein BMW X7 in Flammen standen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brannten die in der Stieglitzstraße geparkten Fahrzeuge vollständig aus. Auch ein dahinter geparkter Wagen wurde durch die Flammen in Vorderbereich beschädigt.

Die Polizei geht als Ursache für die Flammen von Brandstiftung aus. Ihren Angaben zufolge liegt die Schadenshöhe im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Die Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen der Fahrzeuge in der Nacht zu Mittwoch nicht mehr verhindern. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

In der Nacht zu Dienstag sei zudem versucht worden, auf einer Baustelle einen kleinen Bagger anzuzünden, teilte die Polizei mit. Außerdem sei ein Radlader beschmiert worden. Nun wird wegen Sachbeschädigung und versuchter Brandstiftung ermittelt.

Zuletzt haben in Leipzig immer wieder Autos in der Nacht gebrannt. Erst in der Nacht zum vergangenen Sonntag wurden auf dem Gelände eines Leipziger Autohauses mehrere Wagen in Brand gesetzt. Das ermittelnde Landeskriminalamt sprach von einem Sachschaden in Höhe von mindestens 300.000 Euro und schloss eine politische Motivation zunächst nicht aus. In der Folge des Verbots dreier linker Demonstrationen am vergangenen Samstag hatte es in der darauffolgenden Nacht mehrere Brandstiftungen und Sachbeschädigungen gegeben.

Von LVZ